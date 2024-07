Brasil celebrará el 19 de noviembre el "Día del Rey Pelé" como homenaje

ARCHIVO - La estatua del Cristo Redentor está iluminada con una imagen de la camiseta brasileña de Pelé, como tributo a la leyenda del fútbol en el primer aniversario de su muerte, en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de diciembre de 2023. El 2 de julio de 2024, el diario oficial de Brasil aprobó la propuesta de ley del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para rendir homenaje al tres veces ganador de la Copa del Mundo, nombrando el 19 de noviembre como el "Día del Rey Pelé". (AP Foto/Bruna Prado, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.