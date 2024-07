Brandon Nimmo de los Mets no juega contra Nacionales tras desmayo y corte en su habitación

Brandon Nimmo, jardinero de los Mets de Nueva York, persigue un sencillo conectado por Jonah Heim, de los Rangers de Texas, durante la novena entrada del juego de béisbol del martes 18 de junio de 2024, en Arlington, Texas. Los Mets ganaron 7-6. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved