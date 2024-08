Boxeadora Cindy Ngamba, 1ra primera atleta del equipo de refugiados en conseguir medalla en París

Cindy Ngamba, integrante del equipo de refugiados, celebra tras vencer a la canadiense Tammara Thibeault en los 75 kilogramos del boxeo femenino de los Juegos Olímpicos, el miércoles 31 de julio de 2024, en Villepinte, Francia. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved