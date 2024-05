Bohm y Harper lideran a Filis en victoria 11-5 ante Nacionales y barren la serie

El lanzador abridor de los Filis de Filadelfia, Spencer Turnbull, a la izquierda, celebra después de una victoria con el receptor Garrett Stubbs, a la derecha, después de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el domingo 19 de mayo de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.