Bleday batea jonrón, Estes consigue su 1ra victoria y Atléticos vencen 8-1 a Marineros

Shea Langeliers, Michael Kelly, Esteury Ruiz, J.D. Davis y Abraham Toro, de izquierda a derecha, celebran después de la victoria del equipo 8-1 sobre los Marineros de Seattle en el partido de béisbol el sábado 11 de mayo de 2024, en Seattle. (AP Foto/Jason Redmond) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved