Blazers rompen racha de 10 derrotas y vencen 89-86 a Hornets

El escolta de los Trail Blazers de Portland, Dalano Banton (5), conduce hacia la canasta mientras es custodiado por el escolta de los Hornets de Charlotte Nick Smith Jr. (8) y el escolta Bryce McGowens (7) durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el miércoles 3 de abril de 2024, en Charlotte, Carolina del Norte (AP Foto/Jacob Kupferman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved