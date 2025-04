Bill Belichick defiende a Hudson por 'hacer su trabajo' tras intervenir en entrevista de CBS

ARCHIVO - Bill Belichick, ex entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, y su novia Jordon Hudson, posan en la alfombra roja de la ceremonia de premiación de NFL Honors previo al Super Bowl 59, el jueves 6 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (AP Photo/Brynn Anderson, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.