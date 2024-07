Biles se sacude dolencia en la pierna y domina en calificación de gimnasia

Simone Biles compite en la viga de equilibrio durante la ronda clasificatoria de la gimnasia de los Juegos Olímpicos de París, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Simone Biles se sienta al costado la viga de equilibrio durante la ronda clasificatoria de la gimnasia de los Juegos Olímpicos de París, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La estadounidense Simone Biles se venda el tobillo tras competir en las barras asimétricas de la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de París, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved