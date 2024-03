Betts, Ohtani y Freeman conforman un trio impresionante en la cima de la alineación de los Dodgers

El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani celebra en el banquillo luego de anotar en un elevado de sacrificio de Will Smith durante la primera entrada del juego de pretemporada ante los Rockies de Colorado, en Phoenix, el domingo 3 de marzo de 2024. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved