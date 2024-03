Betts juega 6 innings como campocorto; Dodgers sufren por lesiones de sus lanzadores

El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, a la izquierda, mira al umpire Quinn Wolcott mientras marca el safe de Derek Hill de los Rangers de Texas en segunda base por un error de interferencia de Betts en la quinta entrada del juego de béisbol del entrenamiento de primavera el sábado 9 de marzo de 2024, en Phoenix. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved