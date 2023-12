Bayern le extiende contrato a Müller hasta 2025 con la mira puesta en un récord del equipo

ARCHIVO - Thomas Müller, del Bayern Múnich, celebra un gol que posteriormente fue anulado por el VAR durante un partido de la Bundesliga de Alemania, entre Bayern Múnich y Stuttgart, en Múnich, Alemania, el domingo 17 de diciembre de 2023. El Bayern le extendió un año al contrato del delantero de 34 años, con miras en que pueda romper un récord del club de apariciones. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved