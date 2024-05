Bader y Taylor anotan 4 en la primera entrada y Mets evitan barrida tras vencer 7-3 a Marlins

Brandon Nimmo (9), de los Mets de Nueva York, celebra con sus compañeros de equipo después de conectar un jonrón que anotó Francisco Lindor, durante la novena entrada de un juego de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 19 de mayo de 2024, en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved