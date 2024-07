Awiti Alcaraz consigue plata, la 1ra medalla olímpica en judo para México en la historia

Prisca Awiti, judoca mexicana, festeja tras derrotar a la croata Katarina Kristo en la semifinal de menos de 63 kilogramos de los Juegos Olímpicos, disputada en el Campo de Marte, en París, el martes 30 de julio de 2024 (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved