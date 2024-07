Autry de Texans suspendido por violar política de NFL sobre potenciadores de rendimiento

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El ala defensiva de los Tennessee Titans, Denico Autry (96), corre hacia el campo durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Jacksonville Jaguars, el 19 de noviembre de 2023, en Jacksonville, Florida. Autry, ahora liniero defensivo de los Houston Texans, fue suspendido por los primeros seis juegos de la temporada regular por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento de la NFL, anunció la liga el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)

“En el transcurso de mi carrera de 10 años en la NFL, nunca me he involucrado en el uso de drogas para mejorar el rendimiento”, dijo Autry en un comunicado. “Durante ese período, me he sometido a innumerables pruebas, ninguna de las cuales ha arrojado un resultado positivo. Por lo tanto, me quedé atónito esta temporada baja cuando me enteré de que una de mis pruebas arrojó un resultado positivo”.