Australia empata con Indonesia en eliminatorias mundialistas y China pierde ante Arabia Saudita

El australiano Samuel Silvera, a la derecha, lucha por el balón contra el indonesio Rizki Ridho Ramadhani durante el partido de fútbol de la tercera ronda de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026 del Grupo C de Asia entre Indonesia y Australia en el estadio Gelora Bung Karno en Yakarta, Indonesia, el martes 10 de septiembre de 2024. (AP Foto/Achmad Ibrahim) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.