Atléticos de Oakland venderán participación en el Coliseo a un grupo local de desarrollo

ARCHIVO - Aficionados fuera del Coliseo Alameda de Oakland antes de un partido de béisbol entre los Atléticos de Oakland y los Gigantes de San Francisco el sábado 5 de agosto de 2023. Los Atléticos llegaron a un acuerdo tentativo para vender su mitad del Coliseo a un grupo privado negro de desarrollo por 125 millones de dólares. El anuncio del lunes 5 de agosto de 2024 allana el camino para que el African American Sports & Entertainment Group construya en una parte descuidada de la ciudad del Área de la Bahía de San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu,Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved