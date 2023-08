Arrestan en Los Ángeles a Amir Coffey de los Clippers por portación de un arma de fuego sin permiso

Es posible que Coffey enfrente una sanción adicional por parte de la NBA. La liga usualmente revisa todos los asuntos de conducta personal y criminal y puede multar o suspender cuando lo crea conveniente.

El base de dos metros ha iniciado casi todos los encuentros desde la banca y promedia 5,5 puntos.

La campaña anterior disputó 55 encuentros, incluyendo nueve como titular.

It’s possible that Coffey could face sanctions from the NBA. The league typically reviews all matters of personal and criminal conduct and can issue a fine or suspension when it deems appropriate.

FUENTE: Associated Press