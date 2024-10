Argentina y Messi en éxtasis. Brasil resurge y Uruguay cambia aplausos por silbidos en eliminatoria

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, celebra tras convertir contra Bolivia por las eliminatorias para el Mundial 2026 en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, el martes 15 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Raphinha, de la selección de Brasil, festeja tras anotar ante Perú en un partido de la eliminatoria mundialista, disputado el martes 15 de octubre de 2024, en Brasilia (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, observa el partido de la eliminatoria mundialista ante Ecuador, el martes 15 de octubre de 2024 (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved