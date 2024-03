Angelinos se desquitan de palizas y vencen 4-1 a Orioles en final de serie

Nolan Schanuel (18) de los Angelinos de Los Ángeles celebra con su commpañero de equipo Taylor Ward luego de que ambos anotaran en un cuadrangular de dos carreras conectado por Ward ante los Orioles de Baltimore durante la primera entrada del juego de béisbol, el domingo 31 de marzo de 2024, en Baltimore. (AP Foto/Steve Ruark) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.