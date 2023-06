Angelinos obtienen a Eduardo Escobar de los Mets, por dos prospectos

ARCHIVO - Eduardo Escobar, de los Mets de Nueva York, señala hacia sus compañeros de equipo después de producir carrera con un sencillo en contra de los Filis de Filadelfia durante la séptima entrada del juego de béisbol, el martes 30 de mayo de 2023, en Nueva York. Escobar fue intercambiado a los Angelinos de Los Ángeles por dos prospectos el viernes 23 de junio de 2023. (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.