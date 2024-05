Angelinos adquieren al dominicano Roansy Contreras en canje con Piratas

ARCHIVO - Foto del 2 de marzo del 2024, el pitcher de los Piratas de Pittsburgh Roansy Contreras lanza en la segunda entrada del juego de exhibición ante los Tigres de Detroit. El jueves 16 de mayo del 2024, los Piratas envían al dominicano a los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/Charlie Neibergall, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved