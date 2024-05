Ancelotti y su dilema: Courtois o Lunin en el arco del Madrid en la final de Champions

Afectado por una fiebre, Lunin fue el único jugador del Madrid que no se entrenó el lunes. Pero Ancelotti indicó que el ucraniano estará disponible para la final en el estadio Wembley en Londres.

Courtois se rompió el ligamento de la rodilla izquierda en agosto, dos días antes del comienzo de la temporada. El guardameta de 32 años también se rompió el menisco de la rodilla derecha en marzo, justo cuando se aprestaba a reaparecer en las canchas.

“Cuando te lesionas ya dejas de ser el mejor, hay que empezar de cero y demostrar que eres el mismo de antes, e incluso mejor”, indicó Courtois. “Estoy feliz de poder volver a jugar y entrenarme bien, de poder estar en condiciones para que me tomen en cuenta”.

Courtois estuvo fuera de acción hasta inicios de mayo, cuando fue titular en la victoria 3-0 ante Cádiz, un resultado que selló la conquista del 36to título del Madrid en la Liga española.

Lunin volvió al arco cuando el Madrid derrotó al Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones. Tapó dos penales en la tanda decisiva para dejar fuera al Manchester City en los cuartos de final.

El ucraniano se ganó el puesto de titular en una pulseada con Kepa Arrizabalaga, el ex de Chelsea que llegó al Madrid tras la lesión de Courtois. Ancelotti destacó que, hoy por hoy, Lunin es el mejor portero del mundo.

Pero Courtois tiene amplio rodaje en finales, consagrándose en la Liga de Campeones de 2022 con el Madrid, una Copa FA con Chelsea, la Liga Europa con el Atlético del Madrid, además de un par de títulos de la Copa del Rey (repartidas con el Madrid y el Atlético).

“Ambos merecen ser titulares por muchas razones", dijo Ancelotti.

El italiano deslizó una broma sobre toda la discusión sobre el arquero titular.

“El debate me gusta mucho, más en esta semana que no tengo mucho que hace. Si digo quién juega, se acaba el debate... Tomaré la decisión. No hay duda: uno jugará y otro estará en el banquillo".

FUENTE: Associated Press