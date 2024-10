Alim McNeill, tackle defensivo, acuerda contrato por 4 años y 97 millones con Lions, dice fuente AP

Aidan Hutchinson (97), de los Lions de Detroit, felicita a Alim McNeill, después de que éste capturara detrás de la línea a Dak Prescott (4), quarterback de los Cowboys de Dallas, en la primera mitad del juego de la NFL en Arlington, Texas, el domingo 13 de octubre de 2024, en Arlington, Texas. (AP Photo/LM Otero) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.