Alex Ferguson dejará el cargo de embajador del club tras la llegada de Ratcliffe

ARCHIVO - El ex entrenador del Manchester United Alex Ferguson saluda mientras toma asiento en las gradas antes del partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Manchester United y el Wolverhampton Wanderers en el estadio Old Trafford en Manchester, Inglaterra, el sábado 22 de septiembre de 2018. (AP Foto/Rui Vieira, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved