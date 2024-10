Alex Cobb, retirado del roster de Serie de Campeonato de la Liga Americana de Guardianes

El lanzador abridor de los Guardianes de Cleveland, Alex Cobb, reacciona después de dar base por bolas a Anthony Volpe, de los Yankees de Nueva York, durante la tercera entrada en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el lunes 14 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Godofredo Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.