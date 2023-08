Alerta hinchas extranjeros: romper pesos argentinos será castigado

ARCHIVO - Fanático de Colo-Colo de Chile sostiene un billete argentino burlándose de los hinchas de Boca Juniors de Argentina durante un partido del Grupo F de la Copa Libertadores en Buenos Aires, Argentina, junio 6, 2023. La autoridad de seguridad deportiva de la provincia de Buenos Aires anuncia sanciones contra hinchas extranjeros que destruyan pesos argentinos en estadios de ese distrito por torneos internacionales. (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved