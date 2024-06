Alec Burleson y Masyn Winn propulsan victoria 5-1 de Cardenales ante los Rockies

Alec Burleson (41), de los Cardenales de San Luis es felicitado por su compañero de equipo, Paul Goldschmidt (46) luego de conectar un jonrón solitario durante la tercera entrada del juego de béisbol ante los Rockies de Colorado, el domingo 9 de junio de 2024, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.