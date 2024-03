Alcaraz avanza tras ataque de abejas; sin perder este año Sinner llega a semis de Indian Wells

Jannik Sinner, de Italia, saluda a la multitud después de derrotar a Jiri Lehecka, de la República Checa, durante el partido de cuartos de final en el torneo de tenis BNP Paribas Open, el jueves 14 de marzo de 2024, en Indian Wells, California (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved