Agúndez y Orozco finalizan en 5to y 9no puesto en la plataforma individual. China hace el 1-2

La mexicana Gabriela Agúndez García en la final de plataforma en los Juegos Olímpicos, el martes 6 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia.

“Me siento contenta, si me hubiera gustado tener un mejor resultado, me hubiera encantado colgarme una medalla, esa tan anhelada medalla de individual con la que he soñado, por la que he trabajado tanto”, declaró.

“Ese último clavado no me define”, dice entre risas y con la voz a punto de quebrarse. “La verdad es que estaba viviendo todo a diferencia de hace cuatro ciclos que era una niña que no sabía donde estaba parada. Hoy era todo lo contrario, sabía dónde estaba, sabía que era mi último clavado”.

“De verdad temblé, temblé como nunca”, continuó.

"Dos y media vueltas hacia atrás y uno y medio giros que pusieron fin a la carrera de la medallista más joven en la historia del olimpismo mexicano, que hoy le deja mucho más de lo que ella le dio al deporte.

“Es una historia larga, de mucha resiliencia, de mucho esfuerzo, de mucha terquedad de no tirar la toalla, de no rendirse de salir adelante”, subrayó. "No me voy con las manos vacías, en verdad me voy con mucho cariño, con mucho gozo, el lucharlo hasta el final

Agúndez, en tanto, no está dispuesta a cambiar la página.

“Todavía tengo un sueño por cumplir”, puntualizó.

