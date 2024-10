Aguirre ingresa a clínica en Guadalajara, pero dirigirá partido ante Estados Unidos

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El entrenador de México, Javier Aguirre, derecha, habla con el portero Guillermo Ochoa durante una sesión de entrenamiento previo a un partido amistoso ante Estados Unidos en el estadio Akron en Guadalajara, México, el lunes 14 de octubre del 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El entrenador de la selección de México, Javier Aguirre, habla durante una rueda de prensa previa a un partido ante Estados Unidos en el estadio Akron, en Guadalajara, México, el lunes 14 de octubre del 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

“Ayer vino (el doctor) Rafa Ortega a cenar es mi amigo y ex compañero de Chivas y fui porque me operaron hace mes y medio de la espalda y ando medio mal no quedé del todo bien porque no rehabilité bien”, dijo Aguirre a su llegada al hotel de concentración del equipo mexicano. “Eso fue, no pensé que se fuera a armar tanto revuelo”.