Adell conecta 2 HR's mientras Trout y Ward brillan para Angelinos que vencen 11-1 a Rays

Jo Adell (7), de los Angelinos de Los Ángeles, celebra su jonrón de tres carreras ante el lanzador de los Rays de Tampa Bay, Mason Englert, con Kyren Paris (19) y Logan O'Hoppe durante la quinta entrada de un juego de béisbol el jueves 10 de abril de 2025, en Tampa, Florida (AP Foto/Chris O'Meara)