Departamento de Justicia no tiene que guardar documentos sobre exjefe de la CIA, dice jueza

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El ex director de la CIA John Brennan en el Congreso en Washington, el 16 de junio del 2016. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

Los abogados de Brennan reconocieron que la solicitud de retener los documentos era inusual, pero sostuvieron que era necesaria dada lo que calificaron como un patrón pauta de animadversión del actual Departamento de Justicia contra Brennan y su historial de borrar o no conservar registros.

La jueza Jia Cobb rechazó la solicitud, diciendo que los argumentos de Brennan eran demasiado especulativos.

Brennan, como director de la CIA en los últimos años del gobierno demócrata del presidente Barack Obama, fue una figura clave en la conclusión de la comunidad de inteligencia de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 en favor del republicano Donald Trump, quien luego derrotó a la demócrata Hillary Clinton para llegar a la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia no ha formulado acusaciones públicas contra Brennan, pero los republicanos de la Cámara de Representantes lo remitieron al departamento para una posible imputación por acusaciones de que mintió al Congreso, algo que él ha negado enérgicamente.

Brennan lleva meses enredado en investigaciones del Departamento de Justicia sobre si hizo declaraciones falsas ante el Congreso en 2023 y en una pesquisa más amplia, con base en Florida, sobre si él y otros exfuncionarios de inteligencia y de las fuerzas del orden participaron en una conspiración para impedir que Trump llegara al poder. Fue citado a declarar ante un jurado preliminar en la investigación más amplia sobre la presunta conspiración, y sus abogados han dicho que los fiscales les informaron que él sigue siendo examinado en una investigación separada por presuntas declaraciones falsas.

No está claro si Brennan enfrentará cargos, pero sus abogados afirmaron que tenían la intención de impugnar cualquier procesamiento por considerar que se trata de venganza y que cualquier registro que recibieran del gobierno mediante una orden judicial sería útil para respaldar su argumento.

Cobb fue nominada en 2021 por el presidente Joe Biden, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente de Obama. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP