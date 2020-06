Marriot International, la única compañía estadounidense que desde el 2016 operaba un hotel en Cuba, tendrá que cerrar sus operaciones

Un portavoz de Marriott International reveló que el Departamento del Tesoro no le renovaría su permiso para operar el hotel Sheraton Four Points en La Habana, un permiso emitido por Obama durante su deshielo con el régimen y además que no le permitiría abrir otros hoteles en Cuba.

Marriot abrió ese hotel en la isla el 28 de junio del 2016.

El abogado Jason Poblete y su bufete Poblete Tamargo impusieron una demanda al Departamento de Estado desde la era Obama para que se diera información pública sobre el operativo de Marriott para entrar a Cuba y negociar con empresas militares del régimen para operar varios hoteles en la isla, valorados en un poco más de 51 millones de dólares.

Según esta demanda, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos afirmó que la entrada de Marriott a Cuba acababa con una serie de mitos sobre cómo hacer negocios con el régimen evadiendo el embargo y en medio de reclamaciones de propiedades confiscadas en la isla aún no resueltas.

El anuncio de que Marriot tendrá que cerrar sus operaciones en la isla ocurre poco después de que Washington pusiera en su lista negra a FINCIMEX, la empresa militar cubana que maneja las remesas a Cuba, enviadas entre otras compañías por Western Union y en momentos en que se cree haya más sanciones a La Habana, entre ellas, la posibilidad de que regrese a la lista de países que patrocinan el terrorismo.