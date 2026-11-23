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Deni Avdija, centro izquierda, se alza para encestar entre LeBron James (23) y Dean Wade, centro derecha, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de noviembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) AP

Los Trail Blazers aplastaron a los Sixers durante todo el partido con el tiro de larga distancia y les propinaron apenas su cuarta derrota de la temporada.

Donovan Clingan sumó 15 puntos y 18 rebotes para Portland. Damian Lillard y Jrue Holiday anotaron 18 unidades cada uno. Holiday encestó cuatro triples.

Avdija acertó 4 de 4 en triples y ya llevaba 22 tantos con 6:03 por jugar en la primera mitad, apenas un partido después de que Tyler Herro, de Milwaukee, anotara 50 contra Filadelfia. Avdija, el israelí de 25 años, hizo que aficionados que estaban dispersos por la parte baja del estadio corearan su nombre y cantaran durante los minutos finales.

Scoot Henderson y Holiday encestaron triples consecutivos en el tercer cuarto que ampliaron la ventaja de Portland a 96-87, y Jayson Kent metió el 16to triple del equipo para cerrar el periodo con ventaja de 101-92.

Los Trail Blazers terminaron 3-3 la gira de seis partidos como visitantes, que incluyó derrotas en noches consecutivas ante los Timberwolves de Minnesota.

LeBron James anotó 23 puntos, su mayor cifra hasta ahora en un partido en su primera temporada con los 76ers. Encestó sus primeros cuatro triples del juego, mientras que el resto de los Sixers apenas acertó 4 de 23.

Los Sixers lanzaron 9 de 33 en intentos de triple. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP