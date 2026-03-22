Demócratas intensifican sus críticas hacia Vance con miras hacia 2028

El vicepresidente JD Vance en el evento de EDSI Cables, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Auburn Hills, Michigan. (AP Foto/Paul Sancya) AP

En el ejemplo más reciente, el gobernador de Kentucky Andy Beshear viajó al condado de Ohio en el que reside Vance y afirmó la noche del sábado que el vicepresidente había abandonado a las comunidades sobre las que escribió en el libro que lo catapultó al escenario nacional.

Beshear sostuvo que “Hillbilly Elegy”, en el que se detalla la dura crianza de Vance, había “traficado con estereotipos gastados”.

“Su libro ‘Hillbilly Elegy’ fue en realidad odio hillbilly", destacó el gobernador en un acto de recaudación de fondos en el condado de Butler. "Es turismo de la pobreza, porque él no es de los Apalaches”.

La arremetida no fue sólo un indicio de las posibles aspiraciones presidenciales del propio Beshear, sino también un reflejo del estatus de Vance como el aparente heredero republicano de la coalición que eligió dos veces a Trump para la Casa Blanca.

“Con cada día que pasa, estamos cada vez más cerca del día en que Donald Trump ya no sea presidente. Y necesitamos prepararnos para ese día", señaló Lis Smith, estratega demócrata. "En este momento, JD Vance es un claro favorito para la nominación de 2028. Y por eso deberíamos empezar a definirlo —no en 2027, no en 2028— sino hoy”.

La portavoz de Vance, Taylor Van Kirk, desestimó las críticas de Beshear y dijo que provenían de una fuente poco creíble.

“Cada vez que Andy Beshear ataca al vicepresidente para intentar conseguir publicidad, termina humillándose a sí mismo en el proceso, ¿tal vez sea lo que le gusta?”, puntualizó.

Un primer blanco para los aspirantes demócratas

El representante por California Ro Khanna fue de los primeros demócratas en enfocar sus ataques en Vance el año pasado. Khanna llevó a cabo eventos en el City Club de Cleveland y en la Universidad de Yale --donde él y Vance estudiaron Derecho-- y pronunció discursos que intentaban presentar a Vance como un político incluso más extremo que el propio Trump.

El gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, otro posible aspirante presidencial demócrata en 2028, apuntó a Vance en noviembre al argumentar que el gobierno de Trump no se preocupaba por la gente trabajadora.

“Al menos con Donald Trump, él es transparente al respecto”, dijo Shapiro. “JD Vance es un farsante total”.

Algunos demócratas se han alineado en torno al gobernador de California, Gavin Newsom, como un sólido candidato debido a su agresiva estrategia contra los republicanos.

Acuñó el apodo “JD ‘Just Dance’ Vance” (JD "puro baile" Vance) en redes sociales, y se ha burlado de la apariencia del vicepresidente, diciendo que Vance “se dejó la barba y perdió su carácter”.

Smith, quien dirigió la campaña presidencial de Pete Buttigieg en 2020 y aún trabaja con el exsecretario de Transporte del gobierno de Biden, dijo que cada crítica hacia Vance es una audición.

“Definitivamente otorga puntos enfrentarse a Vance para mostrarles a los demócratas: 'Oigan, este podría ser yo en el escenario del debate contra él’”, indicó Smith.

Vance suele invocar sus raíces de clase trabajadora

El vicepresidente nació y creció en Middletown, en el condado de Butler, y alcanzó el escenario nacional con la publicación de “Hillbilly Elegy” en 2016. El libro le dio a Vance la reputación de ser alguien que podía ayudar a explicar el atractivo de Trump en Estados Unidos, especialmente entre los votantes blancos de clase trabajadora en zonas rurales que lo catapultaron hacia la presidencia.

Vance llevó esa reputación hasta el Senado de Estados Unidos cuando ganó en las elecciones en 2022, y más tarde hacia la vicepresidencia. Es probable que ese mismo trasfondo sea fundamental en cualquier aspiración presidencial y es precisamente lo que los demócratas intentan socavar en este momento.

En el acto de recaudación de fondos del sábado, la simple mención del nombre de Vance provocó un coro de abucheos entre el público.

“No creo que tenga la magia que todo el mundo ve en Trump”, comentó Theresa Vacheresse, médica jubilada y empresaria que asistió al evento. “Creo que cuando Trump se vaya, los demócratas podrían tener una oportunidad. Dios, eso espero”.

El enfoque en Vance no es inusual para un vicepresidente ampliamente considerado como un posible nominado futuro, en particular uno tan joven, con 41 años de edad. Los republicanos fueron tras Kamala Harris desde el inicio de su gestión como vicepresidenta de Joe Biden para socavar su futuro político.

Jamal Simmons, director de comunicaciones de Harris en 2022 y 2023, dijo que los vicepresidentes pueden ser vulnerables.

“El partido está construido para defender al presidente más de lo que está construido para defender al vicepresidente”, explicó. “El vicepresidente queda un tanto al descubierto, por su cuenta, para defenderse y hacer amigos donde pueda”.

Los republicanos --incluido Vance-- vincularon frecuentemente a Harris con algunos de los asuntos políticos más complicados del gobierno de Biden, como la inmigración y la seguridad fronteriza.

“Ser vicepresidente es una bendición muy ambivalente”, declaró David Axelrod, quien fue uno de los principales asesores del presidente Barack Obama, un demócrata. “A menudo no tienes los recursos del presidente, pero heredas todo el historial del presidente. Lo bueno, lo malo y lo feo”.

Beshear ha tenido éxito en territorio Trump

Beshear es inusual en el sentido de que es un demócrata al frente de un estado republicano, y se está posicionando como alguien que puede llegar a votantes que han dejado de escuchar a su partido.

Afirmó que los demócratas pueden “ir y recuperar a esos votantes a los que JD Vance trata con tanta condescendencia” si se mantienen enfocados en las necesidades básicas de los estadounidenses, como la atención médica asequible y la seguridad pública.

“Tenemos que empezar a hablar con la gente y no hablarles desde arriba”, dijo. “Así fue como gané condados en el este de Kentucky que normalmente votan marcadamente a favor de los republicanos, incluido el condado de Breathitt. Ese es el condado del que JD Vance finge ser. Donald Trump lo ganó por 59 puntos. Yo lo gané por 22 puntos el año anterior”.

El público pareció encantado con el mensaje de Beshear.

“Creo que es de primera”, subrayó Mark Kaplan, quien vive en el condado de Butler. “Lo que tiene es compasión, empatía, carisma e intelecto, pero también es una persona con los pies en la tierra”.

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Cappelletti informó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP