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Demirovic del Stuttgart logra primer triplete en la Champions ante Viking

STUTTGART, Alemania (AP) — Ermedin Demirović, del Stuttgart, anotó el primer triplete de la temporada de la Liga de Campeones en un lapso de 12 minutos del primer tiempo, en la victoria 3-1 el miércoles ante Viking.

El delantero del VfB Stuttgart, el bosnio Ermedin Demirovic (izquierda), anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de la UEFA entre el VfB Stuttgart y el Viking FK en Stuttgart, Alemania, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Harry Langer/dpa vía AP)
El delantero del VfB Stuttgart, el bosnio Ermedin Demirovic (izquierda), anota el tercer gol de su equipo durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de la UEFA entre el VfB Stuttgart y el Viking FK en Stuttgart, Alemania, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Harry Langer/dpa vía AP) AP

Demirović encontró su ritmo para marcar en los minutos 20, 26 y 32 y darle al Stuttgart una ventaja decisiva al descanso frente al debutante noruego. El capitán del Viking, Zlatko Tripić, había igualado en el 22.

La temporada pasada se anotaron ocho tripletes en la Liga de Campeones, incluidos dos de Kylian Mbappé en la fase de liga con el Real Madrid, ambos como visitante ante Kairat Almaty y Olympiakos.

“Para mí, en lo personal, fue el inicio perfecto y también para el equipo en su conjunto”, declaró Demirović al canal DAZN.

El internacional bosnio, de 28 años, había marcado apenas una vez en ocho partidos cuando el Stuttgart participó en la primera edición del nuevo formato de tabla única hace dos años. El Stuttgart terminó 26º y no avanzó a la fase de eliminación directa.

“Sabemos qué hicimos mal y queremos hacerlo mejor este año”, señaló Demirović.

Tampoco anotó al ser titular en los cuatro partidos de Bosnia-Herzegovina en el Mundial de 2026, en el que perdió ante Estados Unidos en la ronda de 32.

Sus dos primeros goles fueron remates que entraron tras pegar en la parte inferior del travesaño, y el tercero fue demasiado potente para el intento de atajada del arquero del Viking, Arild Ostbo.

El triplete de Demirović quedó empatado como el octavo más rápido en la era de la Liga de Campeones, informó la UEFA; el más veloz fue el de Mohamed Salah, con tres goles en siete minutos para el Liverpool ante el Rangers en octubre de 2022.

Dejó el campo entre una ovación de pie de los aficionados del Stuttgart cuando fue sustituido en el minuto 62.

El Viking, que superó a Bodø/Glimt para ganar el título de la liga noruega el año pasado, disputa la fase principal por primera vez en los 35 años de la era de la Liga de Campeones.

El delantero del Borussia Dortmund Serhou Guirassy anotó tres veces en la victoria 3-2 sobre el Villarreal el martes, pero el tercero fue un autogol del visitante español.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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