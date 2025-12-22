americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

DeMeco Ryans hace historia con los Texans al lograr su tercera temporada de 10 victorias

HOUSTON (AP) — DeMeco Ryans se convirtió en el primer entrenador en la historia de los Texans de Houston en ganar al menos 10 juegos en tres temporadas consecutivas con la victoria de los Texans el domingo 23-21 sobre los Raiders de Las Vegas.

“Conseguir diez está bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo es entrar a los playoffs y luchar por ganarlo todo”, indicó Ryans. “Si nuestros muchachos mantienen la vista al frente, seguimos creyendo, seguimos jugando, terminando de la manera correcta, tenemos todo lo que queremos frente a nosotros”.

Ryans también es el decimotercer entrenador en la historia de la NFL y el sexto desde el año 2000 en alcanzar al menos 10 victorias en cada una de sus primeras tres temporadas como entrenador en jefe.

La victoria del domingo extendió la racha ganadora de Houston a siete juegos, para igualar la segunda racha más larga en la historia de la franquicia, detrás de una racha de nueve juegos en 2018. Es la racha activa más larga en la NFL y le ha permitido a los Texans (10-5) dejar atrás su inicio de 0-3 y estar en posición de conseguir un lugar en los playoffs con dos juegos de temporada regular por jugar.

Todavía tienen la oportunidad de ganar la AFC Sur por tercera temporada consecutiva, pero necesitarían ganar todos sus juegos restantes y que los Jaguars (11-4) pierdan al menos uno.

“Conseguir diez victorias en los tres años que he estado aquí es súper genial”, expresó El mariscal de campo C.J. Stroud. “Es algo que está bien, pero ahora nuestro enfoque es llegar a los playoffs y avanzar desde allí”.

Aunque los Texans estaban contentos de superar a los Raiders (2-13) el domingo, estaban un poco decepcionados de no haber jugado mejor. La defensa de Houston, que está clasificada como la mejor, estaba particularmente molesta por pemritirle al novato Ashton Jeanty una recepción de touchdown de 60 yardas y una carrera de anotación de 51 yardas en la segunda mitad que lo que permitió a los Raiders mantenerse en el juego.

Sus problemas el domingo no se limitaron a la defensa. Houston no anotó un touchdown ofensivo hasta que Stroud conectó con Dalton Schultz en una anotación de uno yarda con aproximadamente siete minutos por jugar.

Qué funciona

Aunque los Texans estaban decepcionados con su desempeño defensivo, siguen teniendo la defensa mejor clasificada en la NFL. Houston ocupa el primer lugar en yardas (272.3) y puntos (16.6) permitidos por juego y sus 25 balones recuperados son el tercer mayor número en la liga.

Necesita ayuda

Houston logró solo 83 yardas por tierra el domingo mientras jugaba sin el titular Woody Marks, quien estuvo fuera por una lesión en el tobillo. Los Texans han tenido dificultades para correr el balón esta temporada con Joe Mixon fuera toda la temporada y ocupan el puesto 23 en la NFL al promediar 106.siete yardas por tierra por juego.

Ryans comentó que los problemas en el juego terrestre mantuvieron a la ofensiva desequilibrada el domingo.

"Lo principal es que no pudimos correr el balón. No controlamos la línea de golpeo como necesitábamos. Ellos consiguieron muchas tacleadas para pérdida, nos hicieron retroceder varias veces y no corrimos bien el balón".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter