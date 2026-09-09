Dembélé recupera su nivel con 2 goles y 2 asistencias en 6-1 al Slovan en la Champions League

Ousmane Dembélé, del PSG, grita durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones entre PSG y Slovan Bratislava, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

También asistió un gol en cada tiempo para el nuevo fichaje Ferrán Torres, cuyo triplete, bien definido, llevó al delantero español campeón del mundo a cinco tantos desde que llegó procedente de Barcelona en la pretemporada.

Fue un bienvenido regreso a la forma para Dembélé, una de las figuras de Francia en el Mundial con seis goles, tras un inicio frustrante de la temporada doméstica.

Lo sustituyeron al descanso en el debut de PSG en la Ligue 1 tras una actuación deslucida contra Rennes en un empate 2-2, y luego el entrenador Luis Enrique lo dejó fuera del siguiente partido contra Lille. Dembélé fue intrascendente como suplente tardío en la segunda mitad en una derrota en casa por 2-1 ante Mónaco el viernes pasado.

Dembélé puso a PSG por delante en el minuto 17 contra Slovan, al reaccionar rápido después de que el disparo con efecto de Nuno Mendes pegara en el poste y dirigir el rebote hacia adentro, junto al poste derecho.

Instantes después, remató desviado desde dentro del lado izquierdo del área, antes de cabecear su segundo gol en el 23 tras un centro desde la derecha del mediocampista de 18 años Dro Fernandez.

Luego Dembélé habilitó a Torres, que se metió hacia el área para conectar su centro.

Poco después, Dembélé cayó de rodillas, frustrado, cuando de algún modo estrelló el balón en el travesaño desde muy cerca mientras PSG despedazaba a Slovan. Diez jugadores de PSG fueron nominados el martes en la lista corta de 30 para el Balón de Oro, que Dembélé ganó por primera vez el año pasado.

PSG no había logrado ganar sus cuatro partidos anteriores antes de enfrentar a Slovan en el Parque de los Príncipes, encajando siete goles y perdiendo la Supercopa de Francia ante Lens.

Asunto de un solo lado

En un duelo mucho más sencillo, PSG aprovechó la debilidad del rival para acumular 35 remates y 13 a puerta.

Torres mostró una habilidad exquisita para su segundo gol instantes después del descanso, al dar un toque sutil para controlar el pase de Maghnes Akliouche antes de colocar el balón con rosca desde el borde del área.

Akliouche generó la jugada con una carrera zigzagueante desde atrás, del tipo que produjo para Mónaco contra PSG la temporada pasada. Torres empujó a la red el córner de Dembélé desde la derecha para completar su triplete en el minuto 57, antes de que Suleiman Camara respondiera para Slovan instantes después con una gran definición.

La actuación de Camara fue un raro aspecto positivo para un Slovan desbordado, cuya defensa descuidada le regaló el balón a Fabián Ruiz para el sexto gol en los minutos finales.

Reacomodo

Mientras Bradley Barcola fue titular en el ataque de su nuevo club Liverpool, su reemplazo Akliouche ingresó por PSG junto a Torres y Dembélé. El trío se entendió bien, ya que la limitada defensa de Slovan a menudo quedó estirada.

Otra estrella de la campaña ganadora de la Liga de Campeones de PSG la temporada pasada, Khvicha Kvaratskhelia, estuvo en el banquillo, mientras Luis Enrique afina su ataque tras las salidas de Barcola y del delantero Gonçalo Ramos al AC Milan.

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FUENTE: AP