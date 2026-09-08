Dembélé, Kane, Mbappé y Messi encabezan lista al Balón de Oro; Putellas lidera a las mujeres

Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain pasa el balón durante una sesión de entrenamiento antes de la Super Copa de la UEFA ante el Aston Villa el martes 11 de agosto del 2026. (AP Foto/Darko Bandic) AP

La revista France Football dio a conocer el martes a los 30 nominados masculinos y las 30 mujeres. Los ganadores se anunciarán en una ceremonia en Londres el 26 de octubre.

En el cuadro femenino, la doble ganadora Alexia Putellas, Ewa Pajor y Melchie Dumornay están entre las favoritas para suceder a Aitana Bonmatí. Ganadora de los últimos tres premios femeninos, Bonmatí no entró en la lista tras perderse la mayor parte de la temporada por una lesión. Regresó al final de la campaña del Barcelona, en la que el equipo conquistó cuatro títulos e incluyó otro trofeo de la Liga de Campeones.

Dembélé y Mbappé disputaron el Mundial con Francia y su selección perdió en semifinales ante España, que a la postre se coronó campeona. Aunque es difícil ganar el galardón sin un gran título, Mbappé hizo historia al superar a Messi como el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales (22) en menos partidos.

Tras conquistar un segundo título consecutivo de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, Dembélé tiene la posibilidad de revalidar el Balón de Oro.

Kane tuvo una de sus mejores temporadas: marcó 73 goles con su club y su selección, además ganó la Bundesliga con el Bayern Múnich. Kane también condujo a Inglaterra al tercer puesto en el Mundial.

Messi, de 39 años y poseedor del récord de ocho Balones de Oro, figuró en la lista corta después de guiar a Argentina al subcampeonato en el Mundial y de ganar la Major League Soccer con el Inter Miami.

En una entrevista con France Football, Dembélé comentó que espera que el premio se quede en el PSG. Al pedirle que nombrara a sus tres primeros, sin un orden en particular, mencionó a su compañero del PSG Khvicha Kvaratskhelia, a Harry Kane y a Mbappé. También citó a Michael Olise, Lamine Yamal, Fabián Ruiz y Willian Pacho, pero no se incluyó a sí mismo.

“No creo que el trofeo esté en duda. Creo que se quedará en manos de un jugador del Paris Saint-Germain”, afirmó.

La ceremonia del Balón de Oro se traslada este año de su tradicional sede en París a Londres para conmemorar el 70º aniversario del primer premio, que ganó la figura inglesa Stanley Matthews.

El sistema de votación

El Balón de Oro fue creado por la revista France Football y se entrega desde 1956 en la categoría masculina y desde 2018 en la femenina. Lo votan periodistas de los 100 países mejor ubicados en el ranking de la FIFA para el premio masculino y de los 50 países mejor clasificados por la FIFA para el premio femenino.

Cada periodista, uno por país, selecciona a los jugadores en orden de clasificación, con puntos asignados a cada posición. El ganador es el jugador que recibe más puntos. Los organizadores señalan que el trofeo se otorga según tres criterios, por orden de importancia: 1, actuaciones individuales, carácter decisivo e impresionante; 2, actuaciones colectivas y títulos ganados; 3, clase y juego limpio.

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FUENTE: AP