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Dembélé dice estar 100% listo para la final de la Champions con el PSG

BUDAPEST (AP) — El delantero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé afirmó que está “100% listo y con muchas ganas” para disputar el sábado la final de la Liga de Campeones contra Arsenal, después de sobreponerse a una lesión en la pantorrilla.

Ousmane Dembele del Paris Saint Germain habla en conferencia de prensa previo a la final de la Liga de Campeones el sábado ante el Arsenal en Budapest el viernes 29 de mayo del 2026. (Franck Fife, Pool Photo via AP)
Ousmane Dembele del Paris Saint Germain habla en conferencia de prensa previo a la final de la Liga de Campeones el sábado ante el Arsenal en Budapest el viernes 29 de mayo del 2026. (Franck Fife, Pool Photo via AP) AP

El vigente ganador del Balón de Oro ha sido motivo de preocupación en el PSG por lesiones después de que tuvo que salir en la primera mitad del último partido del equipo en la liga francesa, una derrota ante el Paris FC el 17 de mayo.

Sin embargo, Dembélé regresó a los entrenamientos esta semana y todo indica que será titular con los campeones defensores en Budapest.

“No tenía miedo de perderme la final. Paré en cuanto sentí la molestia (contra Paris FC)”, declaró Dembélé el viernes en una conferencia de prensa en el Puskas Arena.

Se espera que el entrenador del PSG Luis Enrique ofreciera más tarde una actualización sobre el estado físico del defensor Achraf Hakimi.

Hakimi, el lateral derecho de vocación ofensiva del PSG, no juega desde que sufrió una lesión en el muslo derecho contra el Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones el 28 de abril.

Pero Marruecos lo incluyó en su convocatoria para el Mundial y también se le vio entrenando esta semana.

Dembélé señaló que la temporada ha sido “bastante complicada para todos en el PSG” después de alcanzar la final del Mundial de Clubes el verano pasado, lo que recortó el receso de temporada del equipo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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