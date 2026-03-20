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Demanda alega negligencia en muerte del hijo de exjugador de Yankees en resort de Costa Rica

FILADELFIA (AP) — Una demanda presentada el viernes responsabiliza a los propietarios y a otras personas vinculadas con un complejo turístico en Costa Rica por la muerte relacionada con dióxido de carbono del hijo adolescente del exjardinero de los Yankees de Nueva York, Brett M. Gardner, el año pasado.

ARCHIVO - Un minuto de silencio en honor a Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, dedicaron los equipos previo a un partido entre los Yankees y los Cerveceros de Milwaukee, el 27 de marzo de 2025, en el Yankee Stadium, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)
ARCHIVO - Un minuto de silencio en honor a Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, dedicaron los equipos previo a un partido entre los Yankees y los Cerveceros de Milwaukee, el 27 de marzo de 2025, en el Yankee Stadium, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) AP

Gardner y otros familiares presentaron una reclamación por negligencia y muerte por negligencia en un tribunal federal de Filadelfia por la muerte, en marzo de 2025, de Miller Gardner, de 14 años, en el Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort, en la playa Manuel Antonio, ubicada en el Pacífico Central de Costa Rica.

Entre los demandados figuran personas que son propietarias y operan el complejo, incluidos David Callan y R. Scott Williams, así como Hawk Opportunity Fund LP, una firma de capital de riesgo con sede en Newtown, Pensilvania. El viernes se dejaron mensajes solicitando comentarios en empresas vinculadas al fondo y a los dos hombres.

Los Gardner estaban de vacaciones familiares cuando murió Miller Gardner, mientras que Brett Gardner y otras personas se enfermaron. Las autoridades costarricenses atribuyeron el hecho a una intoxicación por monóxido de carbono.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial de ese país, indicó el año pasado que las pruebas mostraron que Miller Gardner tenía niveles altos de carboxihemoglobina, un compuesto que se genera cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina en la sangre.

La demanda sostiene que la sala de máquinas no estaba debidamente ventilada y que el monóxido de carbono proveniente de allí causó la muerte de Miller Gardner y lesiones a sus familiares.

Brett Gardner fue seleccionado por los Yankees en el draft de 2005 y pasó toda su carrera con la organización. Bateó para .256, con 139 jonrones, 578 carreras impulsadas, 274 robos y 73 triples en 14 temporadas de 2008 a 2021.

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