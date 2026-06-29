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Delantero belga Romelu Lukaku, "feliz de estar aquí" en el Mundial pese a baja forma física

SEATTLE (AP) — La condición física del delantero belga Romelu Lukaku sigue siendo motivo de preocupación mientras su equipo se prepara para enfrentar a Senegal el miércoles en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Romelu Lukaku, de Bélgica, festeja su gol ante Nueva Zelanda durante el duelo mundialista del viernes 26 cde junio de 2026 en Vancouver, Canadá (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)
Romelu Lukaku, de Bélgica, festeja su gol ante Nueva Zelanda durante el duelo mundialista del viernes 26 cde junio de 2026 en Vancouver, Canadá (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) AP

Lukaku, de 33 años y goleador histórico de su selección, se retiró de los amistosos de Bélgica en Estados Unidos en la primavera boreal para recuperarse. Se perdió la mayor parte de la temporada de clubes por una lesión de isquiotibiales. La temporada pasada, Lukaku apareció apenas siete veces en todas las competiciones con el club italiano Napoli.

“Voy dejándome llevar. Entreno duro y, al final, estoy feliz de estar aquí", indicó Lukaku el lunes. "Especialmente cuando ves de dónde vengo, trato de causar impacto cuando lo necesito”.

Lukaku fue titular en el segundo partido de la fase de grupos de Bélgica contra Irán y le costó seguir el ritmo del encuentro. No efectuó ningún disparo, recibió una tarjeta amarilla y fue sustituido a los 73 minutos.

Pero en sus dos apariciones como suplente contra Egipto y Nueva Zelanda, a Lukaku le fue mucho mejor. El delantero provocó un autogol apenas 23 segundos después de ingresar, en el empate 1-1 ante Egipto.

Frente a Nueva Zelanda, aportó un gol y una asistencia en una breve participación.

“Cuando estoy en el banquillo, tengo mucho tiempo para analizar todo lo que está pasando en el campo", expresó. "Ayudar al equipo es lo más importante para mí”.

El contrato de Lukaku con Napoli vence en junio de 2027. El delantero ha tenido una relación tensa con el club, incluida una ausencia en un entrenamiento realizado en marzo que llevó a Napoli a considerar una sanción contra el jugador.

Ambas partes mantuvieron conversaciones constructivas unas semanas después, y Lukaku reafirmó su deseo de quedarse en Napoli hasta la próxima temporada.

Senegal, el adversario que se avecina para Bélgica, terminó tercero en el Grupo I con tres puntos y una diferencia de goles de +2. El equipo africano superó uno de los grupos más difíciles del torneo, en el que figuraban la favorita Francia y Noruega, liderada por Erling Haaland.

Senegal terminó como el octavo mejor tercero —el último de los equipos en avanzar a dieciseisavos.

“Sabemos que será un partido duro. Senegal tiene muchos jugadores de primer nivel, y el entrenador (Pape Thiaw) también lo es", valoró Lukaku. "Creo que el encuentro está para cualquiera. De verdad no deberíamos subestimarlos”.

A los 33 años, Lukaku podría estar disputando su último Mundial. El mediocampista Kevin De Bruyne (35) y el portero Thibaut Courtois (34) también podrían no jugar el Mundial de 2030, lo que supondría un posible final para la “Generación Dorada” del equipo.

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Owen Cameros es estudiante del John Curley Center for Sports Journalism en Penn State.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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