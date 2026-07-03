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Defensor egipcio Mohamed Hany es el 1ro con 2 autogoles en el mismo Mundial

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El defensor egipcio Mohamed Hany se ha convertido en el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en marcar dos goles en contra de su propio equipo durante la misma edición del torneo.

Mohamed Hany, de Egipto, anota en su propia puerta en el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Australia, el viernes 3 de julio de 2026 en Arlington, Texas (AP Foto/Julio Cortez)
Mohamed Hany, de Egipto, anota en su propia puerta en el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ante Australia, el viernes 3 de julio de 2026 en Arlington, Texas (AP Foto/Julio Cortez) AP

Un tiro libre del mediocampista australiano Aiden O'Neill a los 55 minutos del duelo del viernes rebotó en la cabeza de Hany y terminó en la red para igualar 1-1 el marcador del partido de dieciseisavos de final.

El empate prevaleció hasta el final de la prórroga. Egipto terminó eliminando a Australia por penales.

El autogol llegó apenas minutos después de que Hany permaneció tendido en el campo tras un choque con el mediocampista australiano Connor Metcalfe. Ambos fueron a disputar el balón cerca de la misma portería.

Sus compañeros de Egipto, preocupados, pidieron ayuda de inmediato, y Hany recibió atención durante varios minutos —por una posible conmoción cerebral— antes de que se le permitiera continuar en el partido. Personal médico esperó cerca con una camilla, aunque nunca se utilizó.

Australia disputó por tercera vez un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo. Los Socceroos se quedaron sin anotar ante Italia y perdieron 1-0 en 2006, y cayeron ante Argentina 2-1 en 2022, cuando su único tanto también fue un autogol.

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