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ARCHIVO - Un tren de mercancías circula por una vía en el puente que conecta Crimea con territorio continental ruso, en el estrecho de Kerch, cerca de Kerch, Crimea, el lunes de 17 de julio de 2023. (AP Foto, Archivo) AP

Las fuerzas de Moscú, por su parte, lanzaron misiles balísticos y drones contra Kiev, alcanzando dos de los principales puentes de la capital ucraniana y causando la muerte de al menos dos personas.

La aparente escalada de los ataques aéreos se produjo mientras Rusia y Ucrania esperan una fecha para la próxima ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos, destinadas a poner fin a la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Moscú a su vecino el 24 de febrero de 2022.

Rusia afirmó el lunes que derribó 1.336 drones ucranianos, la cifra más alta de interceptaciones que había reportado hasta ahora durante la guerra. Rusia indicó el martes que derribó 1.441 drones ucranianos.

También el lunes, Ucrania atacó el enorme puente de Kerch, un tramo crucial para trasladar suministros militares y civiles desde Rusia hacia Crimea y que además es un potente símbolo de la anexión ilegal rusa de la península en 2014. Las autoridades señalaron que los daños entonces fueron insignificantes.

Pero reportes de prensa no confirmados indicaron que el ataque repetido del martes contra el puente dañó gravemente uno de sus dos arcos. The Associated Press no pudo verificar de inmediato los reportes de que un tramo del puente se derrumbó.

El gobernador de Crimea designado por Rusia, Sergei Aksyonov, afirmó que el tráfico a través del puente ha sido suspendido e instó a la gente “a abstenerse de viajar en dirección al puente”. No mencionó ningún daño.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP