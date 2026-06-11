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Defensa de Petro denunciará a congresista que pidió suspenderlo de la presidencia de Colombia

BOGOTÁ (AP) — El abogado defensor del presidente colombiano Gustavo Petro anunció el jueves que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a la congresista que pidió que el mandatario fuera temporalmente suspendido de su cargo en medio de una investigación por presunta participación indebida en política.

La congresista Gloria Arizabaleta, del oficialista Pacto Histórico, firmó un documento que fue conocido la víspera por la prensa en el que reclamó que Petro sea suspendido hasta el 21 de junio, día en que se celebrará la segunda vuelta presidencial entre el oficialista Iván Cepeda y el conservador Abelardo de la Espriella.

Arizabaleta indicó que se trataba de una medida provisional mientras se adelanta la investigación contra Petro en la Comisión por presunta participación indebida en política, luego de que el presidente hiciera declaraciones sobre los candidatos.

La investigación se refiere especialmente a publicaciones en X en las que Petro hizo referencia a los candidatos o usa expresiones como “el gato/tigre seguirá cazando ratones”, en lo que parece una alusión a De la Espriella, quien se apoda “El Tigre”.

Petro dijo que la congresista le hace oposición —pese a ser de su mismo partido— y negó haber intervenido en política. Al respecto indicó que sus menciones a De la Espriella fueron para defender su “buen nombre”, porque el candidato quiere acusarlo frente a la justicia estadounidense.

El mandatario continúa en funciones, mientras que la solicitud de Arizabaleta generó una discusión jurídica sobre su alcance y el procedimiento que se debe seguir.

Según las normas colombianas, en la Comisión de Investigación y Acusación los congresistas que la integran deben decidir si archivan las causas o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes, donde de ser aprobada se traslada al Senado, que se encarga de enjuiciarlo.

Carranza tildó la solicitud de Arizabaleta de “inconstitucional”. Aseguró que la tomó como un “mensaje” luego de que presuntamente la congresista ejerciera sobre el gobierno una “presión indebida” para obtener “prebendas” bajo la supuesta amenaza de que la Comisión avance en otra investigación sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña electoral con la que Petro llegó al poder en 2022.

En tanto la oposición política interpretó la solicitud de la congresista como un truco para “victimizar” al presidente y dar impulso a la campaña de Cepeda, su aliado político.

De la Espriella advirtió en un comunicado, sin enseñar pruebas, que se trata de una maniobra de Petro para “robar las elecciones”.

FUENTE: AP

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