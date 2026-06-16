Defensa Livramento se pierde el Mundial con Inglaterra por lesión; convocan a Chalobah

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El entrenador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, durante la sesión de entrenamiento de su equipo para el Mundial, el sábado 13 de junio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El defensor del Chelsea Trevoh Chalobah fue convocado como reemplazo y se dispone a viajar al campo de entrenamiento de Inglaterra en Kansas City.

La Asociación Inglesa de Fútbol informó que Livramento, defensor del Newcastle, se lesionó durante la sesión de práctica del domingo.

“Un escaneo posterior y una evaluación médica el lunes lamentablemente confirmaron que no podía participar en el torneo de Inglaterra”, señaló el organismo en un comunicado.

Livramento fue elegido en gran medida por su versatilidad, desempeñándose con soltura por cualquiera de las dos bandas. En buena medida era considerado un suplente debido a que el lateral derecho, Reece James, es propenso a lesiones.

Chalobah ha jugado principalmente como defensa central en el Chelsea durante las últimas temporadas, pero también tiene experiencia por la banda derecha.

Inglaterra viaja rumbo a Dallas para disputar el miércoles su primer partido de grupo.

Los equipos pueden convocar reemplazos por lesión hasta 24 horas antes de su primer partido. ___ El periodista de Associated Press Steve Douglas contribuyó con este despacho. ___ Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP