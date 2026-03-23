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Decomisan cocaína valorada en 12 millones de dólares en embarcación frente a Puerto Rico

SAN JUAN (AP) — Las autoridades en Puerto Rico decomisaron cocaína valorada en unos 12 millones de dólares el lunes frente a la costa norte de la isla.

En un comunicado, la policía indicó que sus agentes interceptaron una embarcación de ocho metros de eslora (26 pies) sin identificación en aguas frente al municipio de Río Grande. Tras una persecución, se detuvo a tres sospechosos y se hallaron a bordo más de 820 kilogramos (1.800 libras) de cocaína.

La policía informó que las autoridades federales se harán cargo del caso.

Se trata de uno de los mayores decomisos en aguas puertorriqueñas en los últimos años. El territorio estadounidense ha servido durante mucho tiempo como punto de tránsito para drogas que se introducen de contrabando hacia el territorio continental de Estados Unidos y Europa. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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