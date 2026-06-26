ARCHIVO – En esta foto sin fecha, proporcionada por la Fiscalía de Estados Unidos, aparece Jonathan Rinderknecht. (Fiscalía de Estados Unidos vía AP, Archivo) AP

Los miembros del jurado señalaron un día antes que habían llegado a un punto muerto en las deliberaciones del juicio del joven de 29 años, Jonathan Rinderknecht, por tres cargos federales: incendio provocado, destrucción maliciosa mediante fuego y quema de madera.

“El tribunal determina que existe una necesidad manifiesta de declarar un juicio nulo porque el jurado está estancado”, dijo la jueza Anne Hwang, después de que 10 miembros del jurado se inclinaran por un veredicto de inocencia y otros dos estuvieran decididos a condenar.

La nota del jurado del jueves decía: “Tenemos personas en ambos lados que están totalmente decididas, inamovibles y no están dispuestas a cambiar su opinión”.

El jurado también indicó que no había nada que el tribunal pudiera hacer para ayudar y que estaban divididos con respecto a los tres cargos. La fiscalía había solicitado a Hwang que ordenara al jurado que deliberara por más tiempo, pero ella dijo que existía un “riesgo de coacción” dada la contundencia con la que el jurado parecía estar posicionado.

El abogado defensor Steve Haney dijo que el conteo de votos era una “indicación bastante contundente” de que su cliente es inocente.

Pero el fiscal federal adjunto Bill Essayli dijo que “tienen plenamente la intención de volver a juzgar este caso ante un nuevo jurado y obtener veredictos de culpabilidad en todos los cargos imputados”.

“Existe evidencia sólida de que Jonathan Rinderknecht es responsable de encender el fuego el 1 de enero de 2025, que finalmente se convirtió en el incendio de Palisades”, publicó Essayli.

Rinderknecht se declaró no culpable de iniciar lo que se convirtió en uno de los incendios forestales más destructivos en la historia de California. Fue acusado de incendio provocado, destrucción maliciosa mediante fuego y quema de madera.

La Jurado número 4, que se identificó como Syrena y que declinó revelar su apellido, dijo que ella fue una de las que votó por el veredicto de inocencia.

“No hay pruebas suficientes”, afirmó, e incluso si Rinderknecht inició el fuego, señaló que no debería ser responsable de todas las consecuencias.

“¿Acaso los bomberos no pudieron saberlo?, preguntó. “Había personas caminando allí y dijeron haber visto humo”.

Los fiscales sostienen que Rinderknecht encendió un fuego el 1 de enero de 2025 que ardió sin ser detectado en lo profundo de los sistemas de raíces antes de reavivarse el 7 de enero. El incendio de Palisades finalmente mató a 12 personas y destruyó miles de viviendas mientras incineraba vecindarios en laderas en Pacific Palisades y la ciudad de Malibu. La reconstrucción ha avanzado lentamente en Pacific Palisades: solo 17 viviendas han sido certificadas para su ocupación.

El juicio comenzó el 8 de junio y durante ocho días se presentaron extensos testimonios de investigadores, expertos y testigos de zonas aledañas. Los miembros del jurado deliberaron durante 13 horas a lo largo de dos días antes de concluir que no podían emitir un veredicto unánime.

Los registros digitales revelaron el estado mental de Rinderknecht

Mediante imágenes de cámaras de seguridad, los fiscales establecieron que se cree que el fuego comenzó en el claro Hidden Buddha, un punto en la ladera de la montaña al que se puede llegar por un sendero del vecindario.

Rinderknecht, que conducía para Uber esa noche, dejó a su último pasajero en el mismo vecindario poco antes de la medianoche.

Rinderknecht llamó al 911 más de una docena de veces esa noche, y los datos de geolocalización del teléfono mostraron que estaba en el claro y bajó por el sendero mientras reportaba el incendio. Los fiscales dijeron que el acusado admitió que no vio ni escuchó a nadie más allí.

Los fiscales presentaron a varios testigos para establecer su motivo y su estado mental en la víspera de Año Nuevo de 2024. Incorporaron como prueba una multitud de registros digitales obtenidos de su teléfono, correo electrónico, Uber, OpenAI y diversas cuentas de redes sociales. Los investigadores revisaron miles de conversaciones entre Rinderknecht y ChatGPT, que él usaba varias veces por semana como un diario personal.

“¿Por qué estoy tan enojado todo el tiempo?”, dijo en un diálogo.

Desahogó su enojo por la desigualdad de la riqueza

Rinderknecht lamentó la disparidad de la riqueza y el cambio climático, así como su incapacidad para hacer algo al respecto.

También hizo búsquedas sobre Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, y en Reddit buscó “lets kill all the billionaires” (“matemos a todos los multimillonarios”). Buscó la dirección del director ejecutivo de DoorDash, Tony Xu, incluso si tenía hijos o cámaras de vigilancia en su casa.

También compartió sus problemas de pareja, incluido el rechazo de una mujer. Se comunicó con esa misma mujer más temprano esa noche para preguntarle si tenía planes para la víspera de Año Nuevo. Cuando ella lo rechazó, le envió mensajes furiosos y repugnantes desde otro teléfono.

Cuando los bomberos respondieron al incendio, Rinderknecht los siguió y grabó videos del fuego mientras lo combatían. Mientras estaba en el lugar, también le preguntó a ChatGPT si alguien sería responsable por un incendio iniciado accidentalmente por un cigarrillo.

Rinderknecht grabó la pantalla de las llamadas al 911 y de su consulta a ChatGPT, lo que los fiscales presentaron como evidencia de que intentaba engañar a los investigadores.

El 6 de enero, un día antes de que los potentes vientos de Santa Ana reavivaran raíces humeantes hasta convertirlas en una conflagración, grabó un video tipo selfie en el que afirmó que estaba sufriendo una crisis mental.

Sus declaraciones a un agente fueron usadas en su contra

Los fiscales también hicieron referencia a una entrevista grabada que Rinderknecht sostuvo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) a finales de enero, antes de que fuera sospechoso. El agente de la ATF Matthew Beals habló con él durante aproximadamente 8 horas y, en un momento dado, condujeron juntos hasta el lugar del incendio para que Rinderknecht pudiera identificar físicamente sus movimientos en la colina durante la ventana de tiempo en la que comenzó el fuego.

El relato del acusado entraba en conflicto con los datos de geolocalización de su teléfono y con el horario de sus llamadas al 911, testificó Beals.

El agente también dijo que Rinderknecht se “agitó” cuando le preguntó sobre los detalles del incendio y, en un momento dado, lo acusó de interrogarlo como sospechoso, y expresó repetidamente su consternación por el estado de los asuntos políticos en respuesta a las preguntas.

En concreto, Rinderknecht quedó grabado especulando que alguien podría, hipotéticamente, iniciar un incendio en Palisades por frustración ante la desigualdad, dijo el agente.

“Si la gente apunta específicamente a esta zona, pienso que probablemente es porque dicen: ‘Oh, ¿la gente cree que puede tener su propio caminito aquí arriba en el paraíso y simplemente, ya sabes, estar aquí con su dinero mientras nosotros básicamente somos sus esclavos?’”, dijo.

El experto en conducta de incendiarios Kevin Kelm testificó que todo el comportamiento de Rinderknecht era congruente con el de un incendiario motivado por “venganza, o venganza social”.

Su defensa buscó culpar a los fuegos artificiales

La defensa de Rinderknecht se centró en mostrar al jurado que no se podían descartar los fuegos artificiales y que, de hecho, eran la causa más probable del incendio.

Un bombero declaró que escuchó fuegos artificiales en la zona poco antes y después de la medianoche en la víspera de Año Nuevo.

Haney llamó al estrado a dos residentes de Pacific Palisades y a un guardia de seguridad del vecindario. Los tres dijeron que vieron destellos de luz o escucharon fuegos artificiales, y dos de ellos vieron a un grupo de adolescentes corriendo cuesta abajo por el sendero después.

Dos testigos expertos pusieron en duda la investigación federal. Entre otras cosas, la escena del incendio del 1 de enero no estuvo asegurada durante 13 días y pudo haber sido comprometida en ese lapso, dijo la defensa. Los expertos también testificaron que los fuegos artificiales eran la causa más probable.

El exinvestigador de incendios de Los Ángeles, Ed Nordskog, dijo que respondía a decenas de incendios cada 4 de julio y en vísperas de Año Nuevo, la mayoría iniciados por fuegos artificiales. Acusó a los investigadores del gobierno de dejarse influir por un sesgo de confirmación mientras perseguían a Rinderknecht.

“Eligen ver la información de una manera muy siniestra cuando deberían ser un poco más abiertos al respecto”, expresó.

Al revisar la huella digital de Rinderknecht, los investigadores nunca encontraron búsquedas sobre incendios provocados, la mejor manera de iniciar un fuego o compras de materiales para iniciarlo, señaló Haney. Aunque encontraron su ADN en un encendedor de parrilla en su auto, no pudieron demostrar que el incendio se hubiera iniciado con un objeto de esa naturaleza, sino solo que comenzó con una “llama abierta”, afirmó.

Llamar al 911 más de una docena de veces y permanecer en el lugar mientras los bomberos combatían el incendio también demostraba su inocencia, sostuvo Haney.

“Ningún incendiario prende un fuego y llama al 911 para que lo apaguen... y luego se queda esperando a que lo arresten”, dijo Haney.

La ausencia de datos de telefonía de Verizon hizo difícil que la Jurado número 4 creyera la afirmación de que Rinderknecht estaba solo inicialmente en la escena. En cuanto a su historial de ChatGPT, ella dijo que él “simplemente estaba siendo humano” y que ella también conversa frecuentemente con ChatGPT.

“It made me angry that they were putting his character down,” she said.

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La reportera de The Associated Press Safiyah Riddle contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP