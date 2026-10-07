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Declaran estado de emergencia en El Salvador por sequía provocada por fenómeno de El Niño

SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño declaró el miércoles estado de emergencia nacional durante seis meses prorrogables debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño.

Mientras tanto, las autoridades de Protección Civil del país centroamericano mantienen la alerta máxima (roja) por la sequía desde agosto. El decreto legislativo de emergencia señala que la sequía puede representar un peligro para las personas, sus bienes, los servicios públicos y los ecosistemas.

La declaratoria tiene como uno de sus principales objetivos facilitar la movilización de recursos y la coordinación entre las instituciones públicas para atender las zonas y sectores que resulten afectados por la falta de agua.

También establece acciones inmediatas para la protección de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, así como medidas dirigidas a prevenir impactos en la producción nacional, especialmente en la agricultura, agroindustria y ganadería.

Según el decreto, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y los cuerpos de socorro deberán prestar auxilio ágil y oportuno en las actividades relacionadas con la emergencia, entre otras medidas.

Durante el debate legislativo, la diputada opositora Claudia Ortiz, la única que votó en contra de la declaratoria de emergencia, responsabilizó al gobierno que la situación se haya agravado. “Ya sabíamos que íbamos a tener grandes sequías en El Salvador, su Ministerio de Agricultura no tomó las medidas adecuadas en el momento adecuado", afirmó.

Por su parte, el diputado Francisco Lira, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que se sumó a la votación favorable, reclamó a los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas por no haber apoyado una iniciativa que presentó en agosto en que solicitaba un plan de mitigación ante la sequía prolongada que afectaba al país.

FUENTE: AP

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