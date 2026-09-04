Decenas mueren en Nigeria por inhalación de gases tóxicos al intentar robar petróleo

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El Centro de Defensa de la Juventud y del Medio Ambiente indicó que las víctimas estaban trasvasando simultáneamente productos derivados del crudo a sus embarcaciones desde un “punto de conexión ilegal” el jueves. Esto hizo que inhalaran gases tóxicos a alta presión, lo que les causó la muerte. Según el reporte, que cita a una red de voluntarios, muchos siguen desaparecidos.

La policía de Nigeria confirmó el incidente el viernes, pero no ofreció una cifra de víctimas mortales e indicó que había una investigación en curso.

“El comando de la policía del estado de Rivers puede confirmar las muertes. Presuntamente, las víctimas intentaban robar petróleo crudo”, dijo Blessing Agabe, vocero de la policía estatal.

El robo de petróleo es algo común en la región del delta del Níger, en Nigeria, el mayor productor de África, donde décadas de exploración petrolera han provocado altos niveles de pobreza y degradación ambiental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP